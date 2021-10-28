Через ворожі обстріли на Донбасі двоє українських військових потрапили у лікарню

Російські найманці продовжують цинічно порушувати домовленості щодо "тиші" на Донбасі. 28 жовтня вони 7 разів відкривали вогонь та поранили двох наших захисників.

Воїнам надали домедичну допомогу, а після того евакуювали у госпіталь. Наразі обоє перебувають у стані середньої важкості.

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Ситуація на Донбасі 28 жовтня

Окупанти 7 разів обстріляли позиції Збройних сил України, 4 з них – вони використали заборонене озброєння.

Біля Луганського бойовики гатили зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У напрямку Кримського ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 міліметри.

З такої ж зброї російські найманці обстріляли українські позиції біля Красногорівки.

Біля Новозванівки окупанти застосували міномети калібру 120 міліметрів.

Неподалік Троїцького вели вогонь зі стрілецької зброї.

На Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника з перетином лінії зіткнення.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння,

– наголосили у штабі Операції Об'єднаних сил.

Там додали, що завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.