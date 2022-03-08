Через ворожі обстріли на Миколаївщині за добу загинули щонайменше четверо цивільних

Рятувальники розповіли, що внаслідок ворожих обстрілів за минулу добу, 7 березня, загинуло четверо цивільних на Миколаївщині.

Окупанти продовжують обстрілювати не лише військові об'єкти, а й мирне населення. Так за минулу добу повідомляється про чотирьох жертв посіпак країни-агресорки.

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Ворог продовжує обстрілювати мирне населення на Миколаївщині

У ДСНС зазначили, що внаслідок ворожої атаки на Миколаївщині виникло 11 пожеж, 8 з яких у житловому секторі та 3 – на об'єктах. Під час займань будівель рятувальникам вдалося евакуювати 8 людей.

Крім того, з-під завалів співробітники ДСНС витягнули ще 5 людей, яких доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

На жаль, не обійшлося й без жертв серед мирного населення. Так, внаслідок ворожих обстрілів загинуло 4 цивільних.

У ДСНС зазначають, що до ліквідації наслідків пожеж і подій загалом залучали 15 одиниць техніки, а також 32 рятувальників.

Ще дві піротехнічні групи вилучили з житлового сектору 15 боєприпасів.



Наслідки ворожих обстрілів на Миколаївщині / Фото ДСНС



Наслідки ворожих обстрілів на Миколаївщині / Фото ДСНС



Наслідки ворожих обстрілів на Миколаївщині / Фото ДСНС

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