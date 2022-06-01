Через втрати у районі Довгенького окупанти відвели окремі підрозділи на відновлення до Ізюма

1 червня 2022 , 07:59
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

У районі Довгенького на Харківщині ворог зазнав втрат. Росіяни змушені були відвести підрозділи для відновлення до Ізюма.

Водночас ворог проводив повітряну розвідку на Харківщині. Про це повідомили в Генштабі 1 червня.

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ЗСУ завдали удару ворогові під Довгеньким

На Слов'янському напрямку противник здійснив перегрупування військ. Внаслідок втрат у районі Довгенького відвів окремі підрозділи на відновлення до міста Ізюм,
– мовиться в повідомленні.

Щоб покращити свою охорону та оборону логістичних маршрутів, росіяни посилили угруповання у Куп'янську. Вони перемістили туди додаткову батальйонну тактичну групу.

Російські окупанти проводили повітряну розвідку за допомогою безпілотника "Орлан-10" біля Ізюма, Первомайського та Великої Комишувахи.

На Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти Олександрівка, Слатине і Циркуни. Окрім того, росіяни завдавали авіаударів гелікоптерами поблизу Веселого та Тернової.

Ситуація на напрямках станом на ранок 1 червня

  • На Волинському та Поліському напрямках білоруські війська охороняють кордон з Україною. Тривають заходи з перевірки бойової готовності військових частин.
  • На Сіверському напрямку ворог обладнує позиції в районі Брянської області. Це відбувається на відстані близько 3 кілометрів від кордону України. Агресор завдав ракетного удару з літаків Су-35 по Білопіллю Сумської області. З артилерії обстріляв район населеного пункту Середина-Буда.
  • На Слобожанському напрямку росіяни утримують зайняті позиції. На Донецькому напрямку ворог продовжує наступ. Він обстрілює позиції ЗСУ з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.
  • На Лиманському напрямку окупанти посилили свої підрозділи. За підтримки вертольотів Ка-52, наступають у напрямку Лиман – Старий Караван.
  • На Сєвєродонецькому напрямку агресор закріплюється у центрі міста. На Бахмутському напрямку ворог намагається витіснити підрозділи ЗСУ у районах Білогорівки та Врубівки. 
  • На Запорізькому напрямку ворог обладнує свої позиції.
  • На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках ворог утримує зайняті території, обстрілює наші позиції із мінометів та ствольної артилерії.
  • На Південнобузькому напрямку росіяни теж посилюють свої позиції. Біля Миколаївки, Новопавлівського та Широкого вони масово стріляли з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

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Автор: Марта Кушка