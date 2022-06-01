Через втрати у районі Довгенького окупанти відвели окремі підрозділи на відновлення до Ізюма

У районі Довгенького на Харківщині ворог зазнав втрат. Росіяни змушені були відвести підрозділи для відновлення до Ізюма.

Водночас ворог проводив повітряну розвідку на Харківщині. Про це повідомили в Генштабі 1 червня.

Зверніть увагу Росіяни закріплюються у центрі Сєвєродонецька, – Генштаб

ЗСУ завдали удару ворогові під Довгеньким

На Слов'янському напрямку противник здійснив перегрупування військ. Внаслідок втрат у районі Довгенького відвів окремі підрозділи на відновлення до міста Ізюм,

– мовиться в повідомленні.

Щоб покращити свою охорону та оборону логістичних маршрутів, росіяни посилили угруповання у Куп'янську. Вони перемістили туди додаткову батальйонну тактичну групу.

Російські окупанти проводили повітряну розвідку за допомогою безпілотника "Орлан-10" біля Ізюма, Первомайського та Великої Комишувахи.

На Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти Олександрівка, Слатине і Циркуни. Окрім того, росіяни завдавали авіаударів гелікоптерами поблизу Веселого та Тернової.

Ситуація на напрямках станом на ранок 1 червня

На Волинському та Поліському напрямках білоруські війська охороняють кордон з Україною. Тривають заходи з перевірки бойової готовності військових частин.

На Сіверському напрямку ворог обладнує позиції в районі Брянської області. Це відбувається на відстані близько 3 кілометрів від кордону України. Агресор завдав ракетного удару з літаків Су-35 по Білопіллю Сумської області. З артилерії обстріляв район населеного пункту Середина-Буда.

На Слобожанському напрямку росіяни утримують зайняті позиції. На Донецькому напрямку ворог продовжує наступ. Він обстрілює позиції ЗСУ з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

На Лиманському напрямку окупанти посилили свої підрозділи. За підтримки вертольотів Ка-52, наступають у напрямку Лиман – Старий Караван.

На Сєвєродонецькому напрямку агресор закріплюється у центрі міста. На Бахмутському напрямку ворог намагається витіснити підрозділи ЗСУ у районах Білогорівки та Врубівки.

На Запорізькому напрямку ворог обладнує свої позиції.

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках ворог утримує зайняті території, обстрілює наші позиції із мінометів та ствольної артилерії.

На Південнобузькому напрямку росіяни теж посилюють свої позиції. Біля Миколаївки, Новопавлівського та Широкого вони масово стріляли з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

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