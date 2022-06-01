Через втрати у районі Довгенького окупанти відвели окремі підрозділи на відновлення до Ізюма
Джерело:Генштаб ЗСУ
У районі Довгенького на Харківщині ворог зазнав втрат. Росіяни змушені були відвести підрозділи для відновлення до Ізюма.
Водночас ворог проводив повітряну розвідку на Харківщині. Про це повідомили в Генштабі 1 червня.
Зверніть увагу Росіяни закріплюються у центрі Сєвєродонецька, – Генштаб
ЗСУ завдали удару ворогові під Довгеньким
На Слов'янському напрямку противник здійснив перегрупування військ. Внаслідок втрат у районі Довгенького відвів окремі підрозділи на відновлення до міста Ізюм,
– мовиться в повідомленні.
Щоб покращити свою охорону та оборону логістичних маршрутів, росіяни посилили угруповання у Куп'янську. Вони перемістили туди додаткову батальйонну тактичну групу.
Російські окупанти проводили повітряну розвідку за допомогою безпілотника "Орлан-10" біля Ізюма, Первомайського та Великої Комишувахи.
На Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти Олександрівка, Слатине і Циркуни. Окрім того, росіяни завдавали авіаударів гелікоптерами поблизу Веселого та Тернової.
Ситуація на напрямках станом на ранок 1 червня
- На Волинському та Поліському напрямках білоруські війська охороняють кордон з Україною. Тривають заходи з перевірки бойової готовності військових частин.
- На Сіверському напрямку ворог обладнує позиції в районі Брянської області. Це відбувається на відстані близько 3 кілометрів від кордону України. Агресор завдав ракетного удару з літаків Су-35 по Білопіллю Сумської області. З артилерії обстріляв район населеного пункту Середина-Буда.
- На Слобожанському напрямку росіяни утримують зайняті позиції. На Донецькому напрямку ворог продовжує наступ. Він обстрілює позиції ЗСУ з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.
- На Лиманському напрямку окупанти посилили свої підрозділи. За підтримки вертольотів Ка-52, наступають у напрямку Лиман – Старий Караван.
- На Сєвєродонецькому напрямку агресор закріплюється у центрі міста. На Бахмутському напрямку ворог намагається витіснити підрозділи ЗСУ у районах Білогорівки та Врубівки.
- На Запорізькому напрямку ворог обладнує свої позиції.
- На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках ворог утримує зайняті території, обстрілює наші позиції із мінометів та ствольної артилерії.
- На Південнобузькому напрямку росіяни теж посилюють свої позиції. Біля Миколаївки, Новопавлівського та Широкого вони масово стріляли з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.
Зверніть увагу – Зеленський звернувся до українців увечері 31 травня: відео