Через загрозу інфікування штамом Дельта: У Гонконзі вб'ють 2000 хом'яків

У Гонконзі виявили докази ймовірної передачі штаму Дельта від хом'яків до людини. Через це 2000 тварин доведеться знищити.

Власники повинні віддати домашніх улюбленців

Місцеві зоомагазини та власники хом'яків, яких купили після 22 грудня 2021 року, повинні віддати тварин на евтаназію. Таку заяву зробила влада міста.

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Чиновники вже тимчасово закрили 34 зоомагазини, які продають хом'яків. Крім того, близько 150 клієнтів, які відвідали магазин Little Boss у Козуей-Бей після 7 січня, пішли на карантин. Власники хом'яків, які отримали позитивний тест, також повинні ізолюватися.

Наразі у двох покупців Little Boss виявили коронавірус. Ще одна особа чекає на результат тесту.



Магазин, у якому виявили хворих хом'яків / Фото Handout

Влада Гонконгу додала, що всіх тварин з магазину Little Boss перевірять на COVID-19. Урядовці запевнили, що до них буде "людське" ставлення.

До речі, імпорт хом'яків також тимчасово зупинили.



Усіх хом'яків передадуть на евтаназію / Фото SCMP

Різниця між Дельтою та Омікроном

У ВООЗ назвали головні відмінності між штамами Дельта та Омікрон. Так, другий вид коронавірусу поширюється швидше. Однак небезпечнішим та агресивнішим є Дельта, адже захворюваність на Омікрон проходить у легшій формі. Водночас він може зменшувати ефективність вакцин проти COVID-19.

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