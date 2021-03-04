Через загрозу вибуху з Тадж-Махала евакуювали 1000 туристів: відео

У четвер, 4 лютого, з індійського Тадж-Махала евакуювали понад тисячу туристів. Причиною стало повідомлення про замінування монументу.

На місце події відразу прибув загін із собаками для знешкодження бомби.

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Поліцейський Шив Рам Ядав розповів, що наразі фахівці обстежують територію навколо Тадж-Махала.

Ми отримали інформацію з диспетчерської, що їм зателефонував чоловік і сказав, що в Тадж-Махалі зберігається бомба, яка скоро вибухне. Перевірка безпеки проводиться навколо Тадж-Махала,

– заявив Ядав.

Однак, на щастя, бомбу так і не знайшли. Зате особу горе-мінера вдалося встановити дуже швидко. Правоохоронці заявили, що цей чоловік вже не вперше розважається дзвінками з фейковими новинами.

Меморіал знову відкрили для туристів.

З Тадж-Махала евакуювали туристів: дивіться відео

Що відомо про Тадж-Махал