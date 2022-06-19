Через значні втрати наступ росіян загальмувався на всіх напрямках, крім Сєвєродонецька, – ISW

У Сєвєродонецьку тривають запеклі бої. І хоч минулої доби, 18 червня, росіяни досягли незначних успіхів на околицях міста, вони загальмувалися на інших напрямках.

Все через те, що ворог зазнає шалених втрат. В Інституті вивчення війни прийшли до висновку, що російські війська зіштовхнуться зі ще більшими втратами та зносом особового складу та техніки, що ускладнить спроби відновити наступальні операції в інших критичних точках.

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Російські сили зможуть захопити Сєвєродонецьк у найближчі тижні

ISW прогнозує, що російські сили, ймовірно, зможуть захопити Сєвєродонецьк у найближчі тижні, але лише в тому випадку, якщо сконцентрують більшу частину сил на цій ділянці.

Інші російські операції на Сході України, зокрема плани захопити Слов'янськ та просування на схід від Бахмута, за останні два тижні не принесли особливого прогресу.

Також росіяни не досягли значних успіхів у відтисненні українських військ від окупованих кордонів на північ від Харкова та вздовж південної осі, що робить їх уразливими для українського контрнаступу та партизанського тиску.

Моральний дух в окупантів досі відсутній

Зранку 18 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни намагалися штурмувати околиці Сєвєродонецька, але українським воїнам вдалося відтіснити окупантів . Втім, противник продовжує обстрілювати позиції наших військ та цивільну інфраструктуру зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Російські військові продовжують стикатися з проблемами морального духу та дисципліни. Головне управління розвідки України оприлюднило інформацію про перехоплені телефонні дзвінки 17 та 18 червня, в яких російські солдати скаржилися на умови на передовий, погане оснащення та загальну нестачу особового складу. Один військовослужбовець заявив, що підрозділи значно виснажені й що в деяких батальйонних тактичних групах (БТГ) залишилося всього 10 – 15 військовослужбовців.

Ключові висновки експертів

Російські сили досягли незначних успіхів на околицях Сєверодонецька і, ймовірно, просунулися в Метьолкіне, але наступ росіян залишається дуже повільним.

Окупанти намагалися перекрити українські шляхи сполучення на трасі Т1302 Бахмут-Лисичанськ і завдавали наземних та артилерійських ударів по трасі.

Також вороги прагнуть витіснити українські сили із зони дії артилерійського вогню залізничних колій навколо Харкова, які використовувалися для забезпечення наступних російських операцій у напрямку Слов'янська.

При цьому російські загарбники не робили жодних вагомих дій вздовж південної осі та продовжують стикатися з партизанським тиском на окупованих територіях півдня України.

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