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      Через фейкове замінування у Харкові евакуювали 2200 людей

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      Через фейкове замінування у Харкові евакуювали 2200 людей
      Через фейкове замінування у Харкові евакуювали 2200 людей / 5.ua

      У Харкові пізно ввечері 27 вересня повідомили про мінування торговельних центрів, медичних закладів та житлових будинків. Правоохоронці перевірили цю інформацію, жодних вибухових пристроїв чи небезпечних речовин не було виявлено.

      З установ, про "мінування" яких було повідомлено, евакуювали 2226 осіб. Загалом було "заміновано" 51 об'єкт : 22 торгових центри, 8 медзакладів та житлові будинки.

      Нещодавно: У Києві "замінували" мости, пологові та торгові центри – перекрили навіть Банкову

      Експерти обстежили приміщення та прилеглу територію, жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

      За фактом відкрито кримінальне провадження за терористичний акт. Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

      До речі, у Міністерстві внутрішніх справ вирішили змінити підхід до реагування на неправдиві повідомлення про замінування, а також посилити відповідальність за них. Тепер за фейкову звістку злочинцю може загрожувати вже понад 6 років за ґратами.

      До слова: Масові псевдомінування в Україні: які наслідки неправдивих повідомлень

      Скільки об'єктів в Україні "мінували" від початку 2019 року?Лише з січня до червня 2019 року до поліції надійшло 1079 повідомлень про замінування різних об’єктів.

      Від початку року уже відкрили 567 кримінальних проваджень, 69 особам було повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Фейкові замінування Новини Харкова Поліція
      Джерело: 24 канал
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