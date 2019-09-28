Через фейкове замінування у Харкові евакуювали 2200 людей

У Харкові пізно ввечері 27 вересня повідомили про мінування торговельних центрів, медичних закладів та житлових будинків. Правоохоронці перевірили цю інформацію, жодних вибухових пристроїв чи небезпечних речовин не було виявлено.

З установ, про "мінування" яких було повідомлено, евакуювали 2226 осіб. Загалом було "заміновано" 51 об'єкт : 22 торгових центри, 8 медзакладів та житлові будинки.

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Експерти обстежили приміщення та прилеглу територію, жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

За фактом відкрито кримінальне провадження за терористичний акт. Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

До речі, у Міністерстві внутрішніх справ вирішили змінити підхід до реагування на неправдиві повідомлення про замінування, а також посилити відповідальність за них. Тепер за фейкову звістку злочинцю може загрожувати вже понад 6 років за ґратами.

До слова: Масові псевдомінування в Україні: які наслідки неправдивих повідомлень

Скільки об'єктів в Україні "мінували" від початку 2019 року?Лише з січня до червня 2019 року до поліції надійшло 1079 повідомлень про замінування різних об’єктів.



Від початку року уже відкрили 567 кримінальних проваджень, 69 особам було повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення.