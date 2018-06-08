Через пташиний могильник затримали екс-регіонала Сігала

На Київщині затримали екс-регіонала Сігала через курячий могильник. Правоохоронці спіймали власників відомої птахофабрики "Гаврилівські курчата "за підозрою в організації пташиного могильника та забрудненні навколишнього середовища у Київській області.

Про це інформує прес-служба Генеральної прокуратури.

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У ГПУ розповідають, що викрили "численні факти порушення" правил екологічної безпеки та санітарних норм аграрним холдингом, який задля заощадження коштів, замість переробки та утилізації, організував утилізацію відходів шляхом їх захоронення на земельних ділянках та створення сміттєзвалищ-могильників.

Такий засіб переробки несе велику загрозу для санітарно-епідеміологічного благополуччя та здоров’я мешканців навколишніх сіл, оскільки небезпечні сполуки, що утворюються від розкладання решток птиці, потрапляють у землю та ґрунтові води,

– зазначили правоохоронці.

Крім того, зазначається в повідомленні, підприємство викидає в повітря надмірний об'єм забруднюючих речовин. За даними ГПУ, внаслідок цих порушень довкіллю завдано збитків на понад 200 мільйонів гривень.



Пташиний могильник

"6 червня 2018 року проведено 14 санкціонованих судом обшуків у приміщеннях агрохолдингу, контролюючих організаціях, за місцем проживання задіяних у злочинній діяльності осіб. За результатами проведених заходів затримані власники агрохолдингу та керівник структурного підрозділу", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що їм вже повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ст. 236 (порушення правил екологічної безпеки), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр). Найближчим часом їм буде обрано запобіжні заходи.

За інформацією проекту "Стоп корупція", обшуки проводилися в приміщеннях холдингу "Агромарс". Затримано його власників Марину та Євгена Сігалів, а також виконавчого директора Марченко. Проект також опублікував відео і фото оперативних дій.

Обшук ТОВ "Агромарс". Дивіться відео:



Знайдені гроші компанії "Агромарс"