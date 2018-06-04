Через що відбулось масове вимирання чоловіків у давнину: вчені назвали причину

Науковці з’ясували, чому близько 7 тисяч років тому відбулося різке зниження генетичної різноманітності Y-хромосоми.

Зі слів вчених Стенфордського університету, зменшення кількості чоловіків, здатних до розмноження, сталося через боротьбу між патрилінійними кланами, пише Science Alert.

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Результати геномного аналізу 125 Y-хромосом у сучасних людей показали, що 5-7 тисяч років тому в різних регіонах Старого Світу виник ефект "пляшкового горла" – скорочення чисельності виду, що супроводжується посиленням генетичного дрейфу, тобто скорочення різноманітності Y-хромосоми.

Зниження кількості популяції населення не зачіпало жінок. Тож вчені припускають, що цьому сприяли соціальні взаємини, а не екологічні лиха (зокрема, зміна клімату), як вважалося раніше.

Тож генетична різноманітність чоловіків скоротилася через те, що успішними в репродуктивному плані стали невеликі групи соціально привілейованих чоловіків і їх синів.

Оскільки чоловіки ще й відмовлялися переходити в інші клани, це теж впливало на зниження генетичної різноманітності у межах окремих груп.

А рівень відмінностей у Y-хромосомах між групами зменшувався через те, що деякі клани повністю знищувалися, а це призвело до зникнення багатьох чоловічих ліній.

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