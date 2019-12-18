Через сто лет на те же грабли: дело Бейлиса как пример капитуляции юстиции

Сто лет назад в Киеве юстиция капитулировала перед политикой.

В марте 1911 года в Киеве было найдено тело двенадцатилетнего Андрея Ющинского. На теле ученика духовного училища было 47 колотых ран. Почти сразу черносотенные круги начали муссировать версию о ритуальном убийстве подростка. Обвиняли во всем евреев – в анонимках на имя следователей писали о том, что христианская кровь нужна им для изготовления мацы.

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Спустя четыре месяца по подозрению в убийстве был арестован приказчик местного завода Менахим Мендель Бейлис.

"Еврейский вопрос" в тот момент звучал очень остро. В феврале того года Государственная дума начала обсуждать отмену ограничений в отношении евреев, включая черту оседлости. Для антисемитов и черносотенцев убийство подростка стало поводом для того, чтобы усилить свои позиции. Следователи, которые придерживались иных версий, отстранялись от следствия. Подполковник жандармского управления Павел Иванов докладывал начальству о том, что результаты расследования приводят к тому, что убийство совершили скупщица краденного Вера Чеберяк и воры Латышев, Рудзинский и Сингаевский. Его докладная была проигнорирована.

Вел дело прокурор Киевской судебной палаты Георгий Чаплинский – человек, который по отзывам коллег, "в своих беседах поражал своим крайним юдофобством и той ненавистью, с какой он говорил об евреях". Улик практически не было. Обвинение базировалось на показаниях фонарщика.