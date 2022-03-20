Черга з фур вже 45 кілометрів: активісти продовжують блокаду польсько-білоруського кордону

Українські та польські активісти продовжують блокувати польсько-білоруський кордон із вимогою заборони торгівлі з Росією.

Жодна з фур не перетнула кордон цього тижня

Представниця ініціативної групи Наталія Панченко, що перебуває на кордоні, розповіла, що активісти домоглися того, щоби за минулу добу та за час від початку неділі не перетнула жодна фура із товарами, які прямують до Білорусі та Росії.

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Це вже вдруге за останній тиждень, коли зусиллями активістів вдається перекрити рух вантажівок через кордон.

Наразі заблокований один пункт пропуску

Активісти заблокували лише один з пунктів пропуску, але в умовах обмежень, що діють на кордоні від минулого року, цього виявилося достатньо.

У Польщі зараз працює всього два пункти перетину польсько-білоруського кордону: Кукурикі і Бобровнікі. Перший пункт пропуску має більшу пропускну здатність, тому ми блокуємо саме його і вітаємо активістів у Бобровніках теж організовувати блокаду,

– пояснила Панченко.

Та додала, що найкраще було б перекрити обидва ці пункти одночасно, але поки на два переходи не вистачає людей.

Що вимагають активісти

Активісти вимагають від уряду Польщі та від влади ЄС повністю заборонити постачання товарів до держави-агресора.

Водночас через блокаду різко утворилась черга з вантажівок, які прямували до Білорусі. За даними Гугл-карт, які відстежують активісти, черга тягнеться до сіл, розташованих за 45 кілометрів до кордону.

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