Черга стоїть на призов, – Залужний показав відео з командиром 127 бригади ТрО

Українці, які на початку війни вступили до лав тероборони, тепер готові йти на війну. Вони дуже швидко навчаються, оскільки розуміють, що і кого вони захищають.

Про це сказав командир 127-ї бригади ТрО Роман Грищенко із позивним "дядя Рома".

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За словами Грищенка, охочих вступити до лав ЗСУ вистачає. Ба більше, чимало українців ще не одягнули військову форму, тільки тому, що їм місця не вистачає.

У мене така черга стоїть на призов! Всі всіх знають, всі за всіх переживають і всі всіх підтримують. Кожен хоче зробити свій вклад для того, щоб раз і назавжди поставити крапку в цих незрозумілих для всього світу відносинах Росії і України,

– зазначив командир 127-ї бригади ТрО.

Наразі у його бригаді служать люди різноманітних професій – від музиканта до айтішника чи бізнесмена – на війні для всіх є робота. Більшість з них – це харків'яни чи жителі Слобожанщини.

Наразі Грищенко мріє про перемогу і про те, щоб відіспатися.

"Мрію зараз про перемогу. Перемога – це перший план. А потім – як ляжу, як відісплюся! Треба мріяти і планувати. А війна – це тимчасове явище, і обов’язково ми це все здолаємо", – переконаний командир 127-ї бригади ТРО.

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Мобілізація в Україні: головне

В Україні діє указ президента України про мобілізацію. Наразі вона відбувається планово і зривів чи масового ухилення немає.

Як розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, є певна цифра, яка вказує на те, скільки громадян потрібно мобілізувати. Мовиться про сотні тисяч.

Водночас вона додала, що станом на зараз в Україні не стоїть питання про мобілізацію жінок. Протилежні повідомлення часто поширюють російські пропагандисти.

В Україні немає законно визначених черг та хвиль мобілізації. Раніше начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач казав "НВ", що черги є досить умовним поняттям. Однак зазвичай виділяють 4 черги призову військовозобов'язаних громадян:

Перша черга оперативного резерву – це колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили в армії за контрактом або під час однієї із хвиль мобілізації.

Друга черга оперативного резерву – військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Мобілізаційний резерв (третя черга) – військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри ВНЗ як офіцери запасу та не були призвані під час попередніх мобілізаційних кампаній.

Громадський резерв (четверта черга) – інші громадяни, які не мають вікових і фізичних обмежень щодо призову на військову службу і можуть бути залучені для комплектування ЗСУ та інших військових формувань винятково в особливий період.

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