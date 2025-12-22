Тягнуться на кілометри: на кордоні з Польщею досі залишаються довжелезні черги

Традиційно перед різдвяно-новорічними святами на кордонах спостерігаються величезні черги, зокрема на в'їзд в Україну. Люди повертаються додому, але через масовість пропуск через кордон проходить повільніше.

Про черги на пунктах пропуску повідомила й польська сторона. Про це пише 24 Канал з посиланням на RMF FM.

Що відомо про черги на кордоні України та Польщі сьогодні?

Величезні черги вже котру добу фіксуються на кордоні. Люди користуються автомобільними та пішими пунктами пропуску, біля них зібралося чимало легковиків та автобусів. Так о 21:00 21 грудня була черга на переході в Дорогуську – вона тягнулася аж на кілька кілометрів до селища Окопи.

Крім звичайного пасажирського транспорту в черзі застрягли й далекобійники. Одразу кілька сотень вантажівок очікують на пропуск. Прикордонники кажуть, що до початку оформлення й переїзду кордону дехто з людей чекав понад 33 години. Однак рух автобусів на цьому КПП відбувався майже без проблем, пасажирів оформлювали приблизно за годину.

У Корчовій водії вантажівок чекають на пропуск понад 38 годин. Водночас усього дві години триває наближення до пункту пропуску перед переходом у Зосині. Безпеку учасників руху забезпечують правоохоронці.

Прикордонники також попередили, що водії легковиків теж мають чекати:

в Корчовій – близько 8 годин;

у Будомежі – 5 годин;

в Медиці – приблизно три.

Що про черги на КПП кажуть українські прикордонники?

За даними ДПСУ на кордоні України та Угорщини черги менші. ніж з польської сторони. Так там на пропуск очікують авто.

На пунктах пропуску з Молдовою черг немає зовсім.

На румунському кордоні лише 30 авто та 1 автобус очікують на оформлення.

На ККП Словаччини у черзі є 30 машин.

А от польский кордон, як завжди, найзавантаженіший. У черзі стоять 560 машин та 103 автобуса. Найбільше транспорта на ККП "Устилуг", "Рава-Руська" та "Шегині".

Черги на кордонах зранку 22 грудня / Фото ДПСУ

