На кордонах знову довгі черги: на яких пунктах пропуску найважче проїхати зараз
- На кордоні з Польщею найбільші черги на пунктах пропуску: "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Грушів", "Краківець", "Шегині", "Нижанковичі", "Смільниця".
- На кордоні зі Словаччиною черги на пунктах "Малий Березний", "Ужгород", а з Румунією – на пункті "Порубне".
Українці масово повертаються в Європу після свят. У зв'язку з різдвяно-новорічним періодом на кордоні збільшилися черги.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу.
Дивіться також Заховали у взутті: дві громадянки України намагалися вивести 60 тисяч доларів до Румунії
На яких пунктах пропуску найбільші черги?
За даними ДПСУ, станом на 18:30 28 грудня найбільші черги спостерігаються на таких пунктах пропуску на кордоні з Польщею як "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Грушів", "Краківець", "Шегині", "Нижанковичі", "Смільниця", на кордоні зі Словаччиною – "Малий Березний", "Ужгород", на кордоні з Румунією – "Порубне".
На деяких пунктах пропуску є черги / Фото Держприкордонслужби
Натомість на пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною та Молдовою черг практично немає.
Що варто знати про виїзд за кордон?
У Держприкордонслужбі заявили, що українські пасажири незабаром зможуть проходити прикордонний контроль ще швидше. Вже зараз у деяких поїздах "Укрзалізниці" документи перевіряють під час руху без зупинок, а з початку 2026 року така практика пошириться на більшу кількість поїздів.
Зауважимо, що українцям, які подорожують до Польщі, варто мати медичну страховку, інакше вони можуть зіткнутися з відмовою у в'їзді. Поліс для навчання, роботи або перебування в Польщі повинен мати мінімальне покриття в 30 000 євро і діяти щонайменше 3 місяці.
Окрім цього, до Польщі заборонено ввозити м'ясо, молочні продукти, консерви та м'ясні жири, навіть у невеликих кількостях. Деякі продукти, такі як сухофрукти, мед, крупи, макарони, цукерки та печиво без м'яса/молочних добавок, можна ввозити з обмеженнями.