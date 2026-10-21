Черги до 9 днів: у ДПСУ пояснили, чи справді виник колапс на кордоні

Мережею ширяться повідомлення про буцімто колапс на кордоні з Польщею. Нібито подекуди доводиться чекати аж 9 днів на перетин кордону. Все це не стосується легкових автомобілів.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, тривалий простій стосується лише вантажівок. І така ситуація є лише на окремих напрямках. Суттєвих черг для легкових автівок немає.

Що відбувається з вантажівками на кордоні?

Як наголосив Демченко, на виїзд з України вже тривалий час здебільшого функціонує електронна черга. Тож водіям фур не доводиться фізично стояти на дорозі біля КПП.

Та інформація, яка зараз поширилася щодо двох тисяч автівок, які очікують перетину кордону до дев'яти днів, стосується саме вантажних перевезень і виключно на окремих напрямках. Водіям вантажівок не потрібно фізично перебувати біля пункту пропуску. Система поінформує про день та час, коли необхідно прибути,

– наголосив Демченко.

У ДПСУ розповіли, чи є черги на кордоні: дивіться відео 24 Каналу

Яка ситуація для легкових автомобілів та автобусів?

Для звичайних українців, які перетинають кордон на власних автівках, причин панікувати немає. Наразі суттєвих заторів та колапсу на ключових ділянках не фіксують.

Якщо говорити про легкові автомобілі, то станом на зараз суттєвих черг взагалі немає, навіть на кордоні з Польщею. Певне незначне скупчення вчора ввечері спостерігалося в напрямку Краковця, Устилуга та Угринова, але решта напрямків мали набагато менше навантаження,

– зазначив Демченко.

На час перетину кордону можуть впливати повітряні тривоги. Під час них пропускні операції призупиняються. Це може тривати по кілька разів на добу.