У мережі пишуть, що українці "масово повертаються додому" на Великдень: що кажуть у ДПСУ
- У мережі з'явилися повідомлення про великі черги на кордоні при в'їзді до України.
- У ЗМІ припускають, що українці масово повертаються додому на Великдень.
- Речник ДПСУ Андрій Демченко наголосив, що говорити про масове повернення зарано, оскільки черги зафіксовані лише на одному пункті пропуску.
28 березня у мережі з'явилися повідомлення про великі черги на кордоні при в'їзді до України. Там припускають, що українці масово повертаються додому на Великдень.
Зокрема, велику чергу з пасажирів зафіксували на пункті пропуску "Шегині – Медика" на кордоні з Польщею. У коментарі 24 Каналу речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що говорити про масове повернення українців на Великдень зарано.
Дивіться також Тепер по-новому: Норвегія змінює правила перебування для українських чоловіків
Що відбувається на кордоні з Польщею?
Черга на КПП "Шегині – Медика":
Речник ДПСУ розповів, що у минулі вихідні був значний пасажиропотік на виїзд з України. Він припав якраз на період канікул у дітей. Зараз канікули вже завершилися.
Загалом на вихідних пасажиропотік зростає, причому більшість повертається саме в Україну.
Демченко допустив, що, можливо, хтось з українців зараз їде додому на свята. Втім, говорити про масове повернення не можна, бо йдеться лише про один пункт пропуску. Усі решта пунктів пропуску на кордоні з Польщею – для транспортних засобів. Тільки на окремих з них є певне навантаження – від 60 до 120 авто. Не у всіх є черга з боку Польщі.
Під час воєнного стану діти можуть виїжджати за кордон з одним із батьків. До 16 років діти мають подорожувати лише в супроводі дорослих. Діти-сироти або без батьківського піклування можуть виїжджати в іншу країну лише з погодженням військової адміністрації.
Прикордонники України викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон, організовану громадянином Росії, який співпрацював з українським прикордонником.
З березня в Україні продовжують діяти обмеження на виїзд для військовозобов'язаних чоловіків, однак сама процедура перетину кордону стала простішою для тих, хто має законні підстави. Прикордонники дедалі активніше використовують електронні державні реєстри для перевірки даних. Йдеться, зокрема, про інформацію щодо військового обліку, інвалідності, статусу багатодітного батька або бронювання від мобілізації.