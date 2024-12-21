На кордоні з Польщею шалені затори: подекуди у черзі 240 авто, люди чекають понад 10 годин

На кордоні України та Польщі тривають проблеми з перетином. На пунктах пропуску фіксують величезні затори.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на львівські пабліки та ДПСУ.

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Яка ситуація на кордоні України та країн ЄС зараз

Так, станом на суботу, 21 грудня, Україні все ще фіксується збільшення пасажиропотоку на кордоні з Польщею, через що у пунктах пропуску на Львівщині виникли черги. Зокрема, натяжча ситуація КПП "Краковець-Корчова". Місцеві пабліки повідомляли, що в один момент там фіксували щонайменше 50 автобусів. За данними тих, хто перетинав кордон цього дня, час очікування там становить приблизно 10 годин.

Що відбувається на кордоні: дивіться відео

За даними Держприкордонслужби, станом на вечір на кордоні з Україною до Польщі така ситуація:

ПП "Устилуг – Зосин" – 140 автомобілів, 5 автобусів,

ВП "Угринів – Долгобичув" – 100 автомобілів, 3 автобуси,

ВП "Рава-Руська – Хребенне" – 110 автомобілів, 0 автобусів,

ВП "Грушів – Будомеж" – 90 автомобілів, 6 автобусів,

ПП "Шегині – Медика" – 140 автомобілів, 14 автобусів,

ПП "Краковець – Корчева" – 240 автомобілів, 25 автобусів,

ПП "Смільниця – Кросценко" – 70 автомобілів, 6 автобуси,

ПП "Нижанковичі – Мальховичі – 73 автомобілі, 0 автобусів,

ПП "Ягодин-Дорогуськ" – 0 автобусів (перепустка легкових авто тимчасово не здійснюється).

До слова, 21 грудня на Львівщині відкрили новий пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховичі". Він розрахований на автомобілі, автобуси та вантажний транспорт.