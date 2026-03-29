24 Канал Новини України Черги другий день поспіль: у ДПСУ розповіли, що зараз відбувається на українському кордоні
29 березня, 16:00
Сергій Попович
Основні тези
  • На українсько-польському кордоні, зокрема в пунктах "Краківець" та "Шегині", спостерігається значне зростання трафіку на в’їзд до України, з чергами близько 220 легковиків та 25 автобусів.
  • Зростання руху пов'язане з вихідними днями та завершенням канікул у навчальних закладах, а також фіксується скупчення людей на пішохідному переході "Медика".

У мережі пишуть, що 29 березня на українсько-польському кордоні в межах Львівщини спостерігається суттєве зростання трафіку на в’їзд до України. Найбільше навантаження припадає на пункти пропуску "Краківець" і "Шегині", однак завантаженість нерівномірна.

Ситуацію для 24 Каналу прокоментував речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Яка ситуація на українському кордоні?

У коментарі 24 Каналу речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що на збільшення пасажирупотоку фіксують ще з суботи, 21 березня. Це було обумовлено передусім початком весняних канікул у школах. В основному з країни виїздили жінки та діти.

У будні дні фіксували цифру у близько 90 тисяч перетинів кордону щоденно, на минулих вихідних – близько 97 тисяч. В п'ятницю, 27 березня, було 88 тисяч перетинів, а вчора, 28 березня, – вже 107 тисяч, причому на 12 тисяч більше в'їздів, ніж виїздів.

Така динаміка зумовлена кількома факторами: традиціне збільшення пасажиропотоку у вихідні дні, завершення весняних канікул у школах, а також, ймовірно, люди повертаються, аби святкувати Великдень. Католики святкуватимуть його вже 5 квітня, тоді як православні – 12 квітня.

Але, сказати, що зараз громадяни України повертаються виключно, щоб провести Великдень вдома – це буде невірно, 
– зазначив Демченко.

Він також додав, що 50% завантаженості пунктів пропуску припадає на кордон Польщею, але не черги фіксують не на усіх пунктах. В основному черги є на пунктах "Краківець" і "Шегині". Порівняно з попереднім днем, завантаженість може бути дещо більшою.

Крім того, скупчення людей фіксують і на пішохідному переході "Медика" з польського боку – там також формується черга тих, хто прямує в Україну. В п'ятницю кордон пішки перетнуло 1800 громадян, а в суботу – 2100, тобто зростання незначне.

Зверніть увагу! У ДПСУ радять цікавитися завантаженістю конкретних пунктів пропуску і обирати менш завантажений напрямок, оскільки черги є не усюди.

На в’їзд до України найбільші черги, за інформацією 7 прикордонного Карпатського загону, виглядають так:

  • "Краківець" – близько 220 легковиків і 25 автобусів
  • "Шегині" – приблизно 200 авто і 29 автобусів
  • "Грушів" – 17 автобусів

У напрямку виїзду з України навантаження значно менше:

  • "Краківець" – близько 10 авто
  • "Шегині" – 2 автобуси

Черги на кордоні почали формуватися ще з учора

  • У мережі з'явилися повідомлення про великі черги на кордоні при в'їзді до України 28 березня.

  • Речник ДПСУ розповів, що у минулі вихідні був значний пасажиропотік на виїзд з України. Він припав якраз на період канікул у дітей. Зараз канікули вже завершилися.