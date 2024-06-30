Натовпи туристів: росіяни повідомляють про 3-годинну чергу перед Кримським мостом

Попри регулярні вибухи, багато росіян все ще бажають відпочити в окупованому Криму. Пропагандисти також вихваляються чергами автомобілів при в'їзді на півострів.

Росіяни постійно намагаються переконати людей в тому, що півострів і досі залишається "безпечним" для відпочинку регіоном. За словами пропагандистів, у Крим їдуть "тисячі росіян", а пляжі на південному узбережжі нібито вже переповнені.

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Черги на Кримському мосту

Російські ЗМІ також публікують відео черг на Кримському мосту. Самі журналісти стверджують, що черга до Криму вже займає понад три години і нібито продовжує зростати далі.

В черзі зі сторони Тамані стоять 810 транспортних засобів. Очікування – близько трьох годин,

– йдеться у повідомленні.

Пропагандисти додають, що до Кримського мосту 30 червня нібито їде "не менше десятка тисяч" машин із туристами – це логісти та дорожники.

Росіяни повідомляють про черги на Кримському мосту 30 червня / Фото: росЗМІ

Також пропагандистські медіа стверджують, що на Південному березі Криму вже "дуже багато туристів". Однак, судячи з кадрів пляжу в Ялті, які публікують росіяни, місця для відпочинку точно не можна назвати переповненими.

Пропагандисти запевняють, що туристи дуже активно їдуть в Крим / Фото: росЗМІ

В Криму регулярно лунають вибухи

Реальна ситуація з безпекою в Криму суттєво відрізняється від картинки російської проаганди. Зокрема ввечері 23 червня українські військові здійснили атаку на Крим. У російському міноборони заявили, що Крим начебто "був атакований" ATACMS, – "чотири ракети були збиті, ще одна вибухнула над містом".

Згодом стало відомо про 4 загиблих та понад сотню поранених. Цікаво, що під час атаки у Севастополі росіяни не ввімкнули сирени, а люди обурились, що їх не попередили про загрозу атаки. Також речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук сказав, що російська "пе-ве-о" стала причиною загибелі людей у Криму.