Черги не зменшуються: росіяни продовжують атакувати банкомати в Москві

Росіяни у паніці вистроюються у черги до банкоматів, намагаючися зняти кошти. В деяких із них вже кілька днів тому закінчилася готівка.

Відповідні фото із Москви та інших міст публікують очевидці.

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Одним із таких поділився Михайло Федоров, додавши, що попри паніку в російському суспільстві, світу потрібно робити ще більше, як варіант – закрити небо.

Черги сьогодні зранку в банкомати в Москві. Але світу потрібно робити більше. Як мінімум, закрити небо,

– пише Міністр цифрової трансформації.

Росіяни у паніці знімають долари в банкоматах:

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