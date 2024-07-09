В Укренерго пояснили, як будуть застосовувати черги відключень світла
Джерело:Укренерго
Укренерго надало пояснення щодо черг відключень електроенергії. Сталося це на тлі певного зростання споживання струму.
9 липня обленерго впроваджують обмеження протягом всієї доби. Споживачам рекомендується економно використовувати електрику.
Дивіться також З 16:00 до 22:00 – найбільше відключень: як вимикатимуть світло в Києві 9 липня
Споживання електроенергії
Уранці та до 14:00 діють дві черги графіків погодинних відключень, а з підвищенням спеки планується застосовувати 3 чи навіть 4 черги.Зверніть увагу! У понеділок, 8 липня, максимальне споживання електрики було на 10% вищим, ніж у неділю, 7 липня, через початок робочого тижня та підвищення температури.
Споживачі кожної області розподілені на шість черг, кожна з яких включає побутових споживачів та бізнес, що споживають певну кількість мегават.
Обсяг споживання в областях коливається залежно від кількості критичної інфраструктури та промислових підприємств.
Дивіться також Споживають найменше електроенергії: які пристрої вдома найекономніші
Диспетчерський центр Укренерго визначає, скільки черг застосовувати у всіх регіонах одночасно для компенсації дефіциту енергії в системі, а обленерго в кожному регіоні вирішують, яку чергу відключати та на який час.