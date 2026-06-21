Після "гарячої" ночі з Криму масово виїжджають: утворилися величезні черги

Уночі 21 червня "добрі дрони" завітали на територію анексованого Криму. Там під їхнім прицілом опинилася низка ворожих об'єктів. Володимир Зеленський зазначав, що були уражені цілі по обидва боки від Кримського моста. Місцеві жителі відчули на собі наслідки обстрілів і кинулися масово виїжджати з території півострова.

Так, у черзі на виїзд з Криму опинилися сотні автівок. А от до Криму чомусь ніхто їхати не поспішає. Про ситуацію на Кримському мосту повідомляє спеціальний моніторинговий ресурс.

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Що відомо про ситуацію на виїзді з Криму?

Після нічної атаки біля Керченського мосту утворився значний затор на виїзд із тимчасово окупованого Криму: у черзі з боку Керчі накопичилося понад 700 автомобілів.

За даними місцевих медіа, час очікування становить близько 2 годин. Водночас із боку Краснодарського краю (Тамань) черг на ручний огляд немає – рух там залишається вільним.

Міст з'єднує Крим і Таманський півострів: дивіться на карті

При цьому росіяни скаржаться, що мусять тікати з Криму, однак виїхати так просто не можуть.

До речі, Сили безпілотних систем заінтригували українців, опублікувавши допис про Кримський міст. Вони розповіли, що під час нічної атаки з усіх боків могли розгледіти важливу логістичну артерію. "Ні на що не натякаємо…", – написали на сторінці СБС.

Проблеми на півострові стають дедалі відчутнішими. До відсутності пального в Криму додалися ще й проблеми зі світлом. За даними Крименерго, електропостачання було порушене в північно-західних, центральних та південнобережних енергорайонах, через що частина споживачів залишилася без світла.

Ці обставини не могли не викликати паніки серед жителів півострова – вони почали масово скуповувати продукти в крамницях.