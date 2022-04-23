Черги на виїзд з Польщі до України: де найгірша ситуація
23 квітня 2022 , 19:30Читать новость на русском
Джерело:ДПСУ
Держприкордонслужба оприлюднила дані щодо ситуації на кордоні з Польщею. На деяких пунктах пропуску доведеться постояти в чергах.
Прикордонники додають, що інформація актуальна станом на 18:00 23 квітня.
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Яка ситуація на кордоні з Польщею
Найбільші черги поки в напрямку до України зараз фіксують на таких пунктах пропуску:
- "Медика – Шегині" – близько 670 легкових авто і 220 вантажівок;
- "Дорогуськ – Ягодин" – близько 600 легкових авто і 250 вантажівок;
- "Корчова – Краківець" – близько 420 легкових авто і 400 вантажівок;
- "Кросценко – Смільниця" – близько 230 легкових авто.
- "Зосин – Устилуг" – близько 200 легкових авто;
- "Хребенне – Рава-Руська" – близько 150 легкових авто і 230 вантажівок;
- "Будомеж – Грушів" – близько 90 легкових авто;
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