Перетин кордону українців: черги суттєво зменшуються
3 березня 2022 , 14:08Читать новость на русском
Джерело:пресслужба Держприкордонслужби
Українці продовжують чекати перетину західних кордонів. Проте черги на пунктах пропуску суттєво зменшились.
Черги на західних кордонах зменшилися приблизно в 7 разів. Мовиться про пасажиропотік на кордоні України з ЄС та Молдовою.
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