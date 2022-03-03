Перетин кордону українців: черги суттєво зменшуються

3 березня 2022 , 14:08
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Джерело:

пресслужба Держприкордонслужби

Українці продовжують чекати перетину західних кордонів. Проте черги на пунктах пропуску суттєво зменшились.

Черги на західних кордонах зменшилися приблизно в 7 разів. Мовиться про пасажиропотік на кордоні України з ЄС та Молдовою.

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Автор: Роман Стек