Перетин кордону українців: черги суттєво зменшуються

Українці продовжують чекати перетину західних кордонів. Проте черги на пунктах пропуску суттєво зменшились.

Черги на західних кордонах зменшилися приблизно в 7 разів. Мовиться про пасажиропотік на кордоні України з ЄС та Молдовою.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Новина доповнюється…



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!