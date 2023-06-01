Чергова атака з неба: у Києві та кількох областях оголосили повітряну тривогу

Пізно вночі 1 червня у Києві та кількох областях пролунали сигнали повітряної тривоги. У моніторингових сервісах пишуть про цілі, що прямують на столицю.

Наразі достеменно невідомо, що саме пустили російські окупанти по Україні. Раніше на Сході нашої держави повідомляли про загрозу обстрілами з ЗРК.

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Що відомо про повітряну тривогу

Київській;

Чернігівській;

Сумській;

Харківській;

Полтавській;

Дніпропетровській;

Донецькій,

також у Києві.

Відбій у Дніпропетровській області, Донецькій та на Запоріжжі."Рятувальники підтверджують інформацію про падіння уламків на поліклініку в Деснянському районі. Також повилітали шибки в багатоповерхівці. Загорянь немає. Інформація про постраждалих уточнюється", – Кличко.У КМВА ж пишуть, що, за попередньою інформацією,та ще 3 зазнали поранень різної важкості.Мер уточнив, що госпіталізованих двоє. Повітряна тривога триває!Кличко каже, що в Дніпровському районі Києва є один госпіталізований. Монітори тим часом впевнені, що небо чисте.Тим часом у Бєлгородській області Росії, як повідомила місцева поки що влада, "відпрацювала ППО". Чи пов'язано це з атакою на Київ – наразі невідомо.Деснянський район Києва: попередньо, за інформацією КМВА, внаслідок падіння уламків є пошкодження однієї з поліклінік. "Іще кілька викликів в Деснянському районі. На одній з вулиць горить автівка на проїжджій частині дороги", – додав Віталій Кличко.Кличко повідомив про виклик у Дніпровському районі столиці: "Служби прямують на місце". У КМВА уточнили: "Попередньо, внаслідок падіння уламків відбулося займання автомобіля. Інформація по постраждалих уточнюється".Кияни почули вибухи майже одразу після оголошення тривоги. Це свідчить, радше за все, що обстріл здійснили з наземної балістики, розраховують на певний ефект несподіванки для наших сил Протиповітряної оборони. А проте ворог прорахувався – ППО почала працювати миттєво, адже завжди готова.Що й підтвердили у КМВА: "В Києві працює ППО! Перебувайте в укриттях!" Згодом дописав і мер столиці Віталій Кличко: "Серія вибухів у місті. Працює ППО. Будьте в укриттях!"В кількох регіонах України пролунала повітряна тривога. Сирени лунали у таких областях нашої країни:

Дещо згодом тривога почалася й у Запорізькій області.