Чергова атака з неба: у Києві та кількох областях оголосили повітряну тривогу
1 червня 2023, 02:54Читать новость на русском
Пізно вночі 1 червня у Києві та кількох областях пролунали сигнали повітряної тривоги. У моніторингових сервісах пишуть про цілі, що прямують на столицю.
Наразі достеменно невідомо, що саме пустили російські окупанти по Україні. Раніше на Сході нашої держави повідомляли про загрозу обстрілами з ЗРК.
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Що відомо про повітряну тривогу
У КМВА ж пишуть, що, за попередньою інформацією, загинула людина та ще 3 зазнали поранень різної важкості.03:35 Мер уточнив, що госпіталізованих двоє. Повітряна тривога триває!03:30 Кличко каже, що в Дніпровському районі Києва є один госпіталізований. Монітори тим часом впевнені, що небо чисте.03:25 Тим часом у Бєлгородській області Росії, як повідомила місцева поки що влада, "відпрацювала ППО". Чи пов'язано це з атакою на Київ – наразі невідомо. 03:20 Деснянський район Києва: попередньо, за інформацією КМВА, внаслідок падіння уламків є пошкодження однієї з поліклінік. "Іще кілька викликів в Деснянському районі. На одній з вулиць горить автівка на проїжджій частині дороги", – додав Віталій Кличко.03:15 Кличко повідомив про виклик у Дніпровському районі столиці: "Служби прямують на місце". У КМВА уточнили: "Попередньо, внаслідок падіння уламків відбулося займання автомобіля. Інформація по постраждалих уточнюється".03:00 Кияни почули вибухи майже одразу після оголошення тривоги. Це свідчить, радше за все, що обстріл здійснили з наземної балістики, розраховують на певний ефект несподіванки для наших сил Протиповітряної оборони. А проте ворог прорахувався – ППО почала працювати миттєво, адже завжди готова.
Що й підтвердили у КМВА: "В Києві працює ППО! Перебувайте в укриттях!" Згодом дописав і мер столиці Віталій Кличко: "Серія вибухів у місті. Працює ППО. Будьте в укриттях!"02:50 В кількох регіонах України пролунала повітряна тривога. Сирени лунали у таких областях нашої країни:
- Київській;
- Чернігівській;
- Сумській;
- Харківській;
- Полтавській;
- Дніпропетровській;
- Донецькій,
- також у Києві.
Дещо згодом тривога почалася й у Запорізькій області.