Чергова атака "Шахедами": у Києві й кількох областях лунає тривога
10 серпня 2023, 00:20Читать новость на русском
У Києві та кількох областях вночі 10 серпня лунав сигнал повітряної тривоги. Причиною цього був запуск окупантами безпілотників типу "Шахед".
Попередньо, "Шахеди" рухаються з Північного напрямку. 24 Канал закликає не нехтувати сигналами тривоги й прямувати в укриття, адже це може допомогти зберегти життя.
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Що відомо про повітряну тривогуЗверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
00:34 Наразі повітряна тривога лунає у таких областях України:
- Київська;
- Чернігівська;
- Сумська;
- Полтавська;
- Луганська;
- АР Крим;
- місто Київ.
Повітряна тривога 10 серпня / Скриншот 24 Каналу