Чергова атака "Шахедами": у Києві й кількох областях лунає тривога

10 серпня 2023, 00:20
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У Києві та кількох областях вночі 10 серпня лунав сигнал повітряної тривоги. Причиною цього був запуск окупантами безпілотників типу "Шахед".

Попередньо, "Шахеди" рухаються з Північного напрямку. 24 Канал закликає не нехтувати сигналами тривоги й прямувати в укриття, адже це може допомогти зберегти життя.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
 
01:00 Телеграм-канал Monitor пише, що наразі в повітряному просторі Києва – чисто. Загроза БпЛА зберігається для Полтавської та Черкаської областей. 00:44 У Повітряних Силах повідомили про загрозу БпЛА "Шахед" в Черкаській області. Там закликали людей негайно попрямувати в укриття.

00:34 Наразі повітряна тривога лунає у таких областях України:

  • Київська;
  • Чернігівська;
  • Сумська;
  • Полтавська;
  • Луганська;
  • АР Крим;
  • місто Київ.


Повітряна тривога 10 серпня / Скриншот 24 Каналу

00:20 У телеграм-каналі Monitor зазначили, що "Шахеди" рухаються на Київ з Північного Сходу. Тому є загроза Лівобережжя. Там закликали киян проходити в безпечні місця. 00:19 Повітряна тривога пролунала і в Києві. У Повітряних силах також попередили про рух російсько-іранських безпілотників типу "Шахед" у напрямку столиці. 00:04 У Повітряних силах повідомили, що в Київській області – повітряна тривога. Там загроза застосування ворогом БпЛА типу "Шахед".
Автор: Владислав Кравцов