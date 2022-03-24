Чергова трагедія: росіяни вбили ще двох дітей на Донеччині
Джерело:телеграм-канал Павло Кириленко
Росіяни вже місяць руйнують та вбивають усе живе, що трапляється на їхньому шляху. Сьогодні стало відомо, що окупанти вбили ще 2 дітей на Донеччині
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, зазначивши, що кожен воєнний злочинець буде покараний.
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Смерть ще 2-х дітей на Донеччині
За даними ОВА, 24 березня в Донецькій області відбувалася низка трагічних подій.
Сьогодні ми довідались, що росіяни вбили ще 2 дітей на Донеччині,
– написав Кириленко.
У Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець.
Жертви російської окупації за 24 березня / Інфографіка телеграм-канал Павло Кириленко
Крім того, стало відомо про ще 1 загиблого і 5 поранених осіб на території Маріуполі.
Загалом за 24 березня від російських обстрілів загинули 3 людини: у Нью-Йорку, Новоселівці та Новопокровському. Поранено – 6 людей. Тим часом у Бахмуті медичну допомогу отримала 1 людина, поранена на Луганщині.
Утім, наразі неможливо встановити точну кількість жертв.
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