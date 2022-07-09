Маразм прогресує: медведєв провів паралель між вторгненням в Україну і "величчю" росії

дмітрій медведєв продовжує штампувати одіозні заяви. Цього разу колишній президент держави-агресорки видав, що, мовляв, з росією нарешті почали рахуватись, як з СРСР. Це, за дивною логікою медведєва, начебто видно за санкціями.

Зараз медведєв обіймає посаду заступника голови російського радбезу. Щоправда, складається враження, що він більше зайнятий фантазуванням про "велику росію" в соцмережах, аніж безпосередньою роботою.

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росія – навіть серйозніша країна, аніж СРСР, – медведєв

Якщо з тобою не рахуються – справа погана. Як у дитинстві, коли в твій двір прийшли битися з сусіднього. Якщо ти злякався і втік додому, ти ніхто і більше тебе нікуди не покличуть. А якщо ти врізав першим, то шанси відстояти своє стають вищими,

– почав дуже здалеку медведєв.

Згодом політик провів дуже "оригінальне" порівняння з країнами: мовляв, росію теж мають отак поважати, бо "врізала першою".

мєдведєв похвалився росіянам: якщо санкції – настільки серйозні, то це значить, що росію бояться і рахуються з нею навіть більше, аніж з Радянським Союзом. Отож, за логікою заступника глави російського радбезу, чим більше буде санкцій і вони будуть жорсткішими, то росія відчуватиме себе більш "великою".

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Нещодавно медведєв погрожував війною через санкції

Зазначимо, що медведєв – досить нестабільний у своєму ставленні до каральних обмежень, які ввели проти росії. Так нещодавно він під час виступу у Санкт-Петербурзі погрожував війною країнам, які ввели санкції. Мовляв, це може розглядатись як casus belli.

Ще кілька скандальних заяв медведєва:

Після того, як Молдова отримала статус кандидата в члени ЄС, медведєв вирішив "помахати кулаками" і в бік Кишинева. Він нагадав, що в Придністров'ї є 220 тисяч осіб з російськими паспортами, яких росія буде захищати.

За те, що НАТО передає зброю Україні, заступник голови російського радбезу лякав Альянс ядерною війною.

Також політик пропонував фактично повернути росію в часи срср і заборонити весь експорт з "недружніх країн".

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