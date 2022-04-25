Черговий акт ядерного тероризму, – Денісова про політ ракет біля Хмельницької АЕС

Вранці 25 квітня по всій території України лунала повітряна тривога. Пізніше з'явилась інформація про те, що поблизу Хмельницької АЕС пролетіли дві крилаті ракети.

Омбудсменка Людмила Денісова заявила, що дві російські крилаті ракети, які пролетіли водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС – це черговий акт ядерного тероризму Росії.

До теми Поблизу Хмельницької АЕС пролетіли дві крилаті ракети

Цей акт ядерного тероризму з боку Росії міг стати екологічною катастрофою як для України, так і для Європи,

– повідомила вона.

Зараз порушень умов безпечної експлуатації енергоблоків Хмельницької АЕС немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан перебуває у межах норми, а територія Хмельницької АЕС – під посиленою охороною.

Своїми діями в Україні Росія грубо порушує вимоги статті 56 Додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій та інших актів щодо регуляції міжнародних зобов’язань у ядерній сфері,

– повідомила Денісова.

Також вона закликала міжнародних партнерів та МАГАТЕ у терміновому порядку вжити всіх можливих заходів для припинення бойових дій Росії навколо українських АЕС та зупинити ядерний тероризм на території Україні.

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