Черговий фейк: Головнокомандувач ЗСУ заперечив жорстоке ставлення до полонених окупантів

Українські герої ставляться до полонених окупантів краще, аніж їхнє ж командування. Втім, російська пропаганда мріє приписати звірське ставлення до полонених не своїй армії, а нашим захисникам.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив те, що й так всі добре знали – наші герої, на відміну від окупантів, дотримуються всіх норм міжнародного гуманітарного права. Полонені російські солдати отримують набагато краще ставлення, аніж в себе вдома.

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Черговий фейк росіян

Ворог знімає постановочні відео, де нібито "українські військові" проявляють нелюдсье ставлення до "російських полонених". Окупантам невтямки, що їхній брехні може повірити лише російський народ.

Українські військові дотримуються усіх норм міжнародного права та забезпечують полоненим усі необхідні умови.

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