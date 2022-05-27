Черговий могильник: у Маріуполі на території колишнього заводу знайшли близько 70 тіл

Звірствам росіян, здається, вже неможливо дивуватися. Але масштаби цих злочинів зростають з кожним днем.

Про черговий факт повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Там виявили черговий могильник на 70 тіл.

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Під час розбору завалів російські надзвичайники знайшли по вулиці Куїнджі, на території колишнього заводу "Октябрь" близько 70 тіл загиблих. Причина та сама – людей заперло уламками будівлі після обстрілу,

– каже він.

За інформацією Андрющенка, тіла загиблих запакували в пластикові пакети та вивезли, щоб поховати в братській могилі в селі Старий Крим. Людей не ідентифіковували. Як розповіли місцеві, тіла виглядали так, що ідентифіковувати не було сенсу.

"Скільки таких могильників, залишених російськими бомбами в Маріуполі ще знайдуть. Одиниці? Десятки? Сотні? Лють. Просто лють", – констатує радник мера міста.

Ситуація в Маріуполі: основне

Оборонці Маріуполя виконали своє бойове завдання і покинули територію рубежу оборони – завод "Азовсталь". Тепер у місті росіяни замітають сліди своїх страшних злочинів. Зокрема, російські окупанти збираються розширити братську могилу в Маріуполі. Вони повбивали безліч людей, а тепер не мають, де їх поховати. Могила розташована на старому цвинтарі міста "Непроколь", що в Центральному районі. Це вже четвертий рів, який змогли ідентифікувати спільно з журналістами.

До людей, які ще залишились в місті, вони ставляться за своєю звичною схемою – чинять терор. Наприклад, російська окупаційна влада вирішила скасували канікули в Маріуполі й продовжити навчальний процес. Окупанти хочу перевести українських дітей на російську програму, щоб ті до 1 вересня забули про все українське.

Також в місті критична епідеміологічна ситуація. Адже росіяни стерли його з лиця землі. Розбомбили все, що можна було й залишили без комунікацій. Петро Андрющенко попереджав, що через епідеміологічну катастрофу в місті можуть загинути тисячі місцевих жителів. Він припускав, що це можуть бути ще 10 тисяч людей до кінця року.

На жаль, розблокувати Маріуполь військовим шляхом було неможливо: дивіться відео