Черговий нічний терор "Шахедами": у Полтаві пролунав вибух

У Полтаві вночі пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" у напрямку регіону.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Про звук вибуху журналісти повідомили близько 00:51.

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Вибух у Полтаві

Тривогу в регіоні оголосили ще напередодні ввечері – 11 листопада о 22:17. За пів години до того, як в обласному центрі почули вибух, у Повітряних силах попереджали про кілька груп "Шахедів" на півдні Сумщини, що рухаються у бік Полтавщини. На той час у області вже були інші дрони, які летіли вздовж Дніпра у напрямку Києва.

Після 1:00 з'явилася інформація про те, що з Курської та Бєлгородської областей на Сумщину залітають нові групи БпЛА. Летять курсом на Полтавщину, Чернігівщину, Київщину.

Зверніть увагу! Наразі Полтавська обласна військова адміністрація не коментувала вибух. Офіційну інформацію слід очікувати згодом, після відбою повітряної тривоги.

Росія атакує "Шахедами"

Повітряну тривогу через загрозу атаки дронами в ніч проти 12 листопада оголосили у низці українських областей. Протиповітряна оборона працює, зокрема, в Київській області.