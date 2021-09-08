Черговий прояв агресії, – Польща відреагувала на заклик Єврокомісії ввести санкції проти неї

Польща обурилася через рішення Єврокомісії ввести проти неї санкції. Міністр юстиції назвав це "проявом агресії та спробою обмежити суверенітет" країни.

Реакція Польщі на заклик до санкцій

Збігнев Зібро сказав, що Єврокомісія не має права втручатися в організацію судової системи у Польщі. Мовляв, ЄС ігнорує випадок з Німеччиною, де політики самостійно обирають суддів до найвищого суду.

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Чиновник додав, що принцип відбору у Польщі є майже таким самим, як в Іспанії. Однак Єврокомісія та суд ЄС також буцімто ігнорують цей випадок.

Не можна знайти інакшого пояснення, ніж те, що ми маємо справу з політикою. Це агресія проти Польщі під правовим приводом,

– зауважив Зібро.

Чому Єврокомісія хоче ввести обмеження проти країни

Єврокомісія наполягала на санкціях через невиконання Польщею рішення про тимчасові заходи. Мовиться про зобов'язання негайно зупинити застосування положень, що стосуються повноважень Дисциплінарної палати Верховного суду.

Європейський суд заявив, що система дисциплінарної відповідальності суддів у Польщі не узгоджується із законодавством ЄС. Водночас Варшава не здійснила всі необхідні заходи для виконання рішень суду та досі застосовує оскаржене законодавство.