В одному з регіонів України ввели додаткові виплати за народження дітей

16 лютого 2023, 16:14
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Джерело:

Анатолій Бондаренко

У Черкасах затвердили порядок виплати одноразової матеріальної допомоги для батьків новонароджених. Отримати її можуть лише ті батьки, які зареєстровані в Черкасах та подали документи не пізніше, ніж через шість місяців після народження дитини.

Розмір цієї допомоги складатиме 25 тисяч гривень. До слова, її можуть отримати й вимушені переселенці, які зареєструвалися в Черкасах та постійно проживають у місті мінімум дев'ять місяців.

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Які документи потрібні для отримання допомоги

Міський голова Черкас оприлюднив перелік документів, які необхідні для оформлення виплат:

  • заява одного з батьків дитини, опікуна, усиновлювача, з яким постійно проживає дитина;
  • копія документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, опікуна, усиновлювача та документи, що підтверджують місце реєстрації (з пред'явленням оригіналу);
  • довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків отримувача;
  • копія свідоцтва про народження дитини (з пред'явленням оригіналу);
  • реквізити банківського рахунку одного з батьків дитини, опікуна, усиновлювача для перерахування коштів;
  • копія рішення про усиновлення чи встановлення опіки (для опікунів, чи усиновлювачів) (з пред'явленням оригіналу);
  • документи, що підтверджують факт постійного проживання в Черкасах (це може бути довідка з закладу освіти, довідка з місця роботи);
  • копія довідки МСЕК / посвідчення особи з інвалідністю (з пред'явленням оригіналу, цей пункт стосується тільки осіб з інвалідністю);

Куди подавати пакет документів

Бондаренко зазначає, що для оформлення виплат документи слід подати до департаменту соціальної політики Черкаської міської ради.

Зауважте! У разі народження двох чи більше малюків грошова допомога виплачується на кожну дитину.

Також додають, що разом із виплатою допомоги в розмірі 25 тисяч отримуватимуть "пакунок малюка":

  • одинокі матері,
  • малозабезпечені сім'ї, які перебувають на обліку в департаменті соціальної політики,
  • багатодітні родини,
  • сім'ї вимушених переселенців,
  • особи з інвалідністю.
Автор: Анна Романюк