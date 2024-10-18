У Черкасах чули вибухи: поблизу міста працює ППО

У ніч на вісімнадцяте жовтня окупанти атакують Україну "Шахедами". Вибухи чули в Черкасах. Поблизу міста працюють Сили ППО.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, інформує 24 Канал. Закликаємо перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Це може вберегти життя і полегшить роботу бійцям ППО.

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Біля Черкас працює ППО

На Черкащині повітряну тривогу через загрозу атаки дронами оголосили ще 17 жовтня, о 21:57. Повітряні сили писали про ворожі БпЛА у межах області. А голова ОВА Ігор Табурець наголошував на підвищеній небезпеці для регіону.

Вже о 3:51 жителі Черкас почули вибухи.

Поблизу Черкас працює ППО, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– йшлося в повідомленні.

Поки офіційного підтвердження вибухів від місцевої влади не було. Сподіваємося на влучну роботу захисників неба.

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До слова, вибухи вночі 18 жовтня також чули в Києві, Сумах і на Хмельниччині.