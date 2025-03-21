У Черкасах чутно вибухи: там працює ППО

У Черкасах в ніч на 21 березня пролунали потужні вибухи. У місті була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Черкасах

Тривогу у Черкаському районі оголосили ще о 21:29 20 березня. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів у напрямку регіону.

Черкаська область (Черкаський, Золотоніський райони) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

– писали військові.

Вибухи у самих Черкасах почули о 23:55. Про це повідомляють журналісти Суспільного.

"В Черкасах працює ППО", – пишуть кореспонденти.

Наразі про наслідки ворожої атаки по Черкасах ні в ОВА, ні в мерії не повідомляли. Водночас повітряна тривога поширилася на всю Черкаську область і вже досягнула Звенигородського та Уманського районів.

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