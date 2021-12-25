У Черкасах курсанти врятували двох рибалок, які провалилися під лід
Джерело:ДСНС
У Черкасах уранці 25 грудня 2 рибалок провалилися під лід на річці. На щастя, їх змогли врятувати курсанти-другокурсники.
Троє курсантів інституту пожежної безпеки перебували на чергуванні. Однак раптом вони почули крики про допомогу з місцевої водойми.
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Чоловіків госпіталізували до лікарні
Курсанти-другокурсники Денис Коваль, Юрій Нарижний та Сергій Шкуматов кинулися на допомогу чоловікам, які кликали на допомогу. Юнаки витягнули з води рибалок, віком 75 та 57 років.
Курсанти, які врятували рибалок / Фото ДСНС
Обох рибалок госпіталізували з діагнозом загальне переохолодження.
У ДСНС наголосили на правилах безпечної риболовлі взимку та не виходити на тонку кригу.
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