У Черкасах побили працівника ТЦК, який захищав Донецький аеропорт та воював на Харківщині

У Черкасах затримали двох осіб, які напали на військовослужбовця місцевого ТЦК. Постраждалий – ветеран бойових дій, який обороняв Донецький аеропорт під час АТО.

Він також брав участь у боях на Харківському напрямку вже після повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Черкаський обласний ТЦК та СП.

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У Черкасах побили працівника ТЦК, що є ветераном війни

Інцидент стався під час проведення мобілізаційних заходів. Двоє чоловіків були зупинені для звірки військово-облікових документів. Під час перевірки між ними та представниками ТЦК виникла словесна суперечка, яка переросла у бійку.

Працівник ТЦК, на якого напали воював у зоні проведення АТО і захищав Донецький аеропорт, а також на Харківському напрямку вже під час повномасштабної війни з Росією.

"Потерпілий – військовослужбовець, який брав участь в обороні Донецького аеропорту. Під час повномасштабного вторгнення, в складі розвідувального підрозділу, брав участь у бойових діях на Харківщині. За станом здоров’я був переведений до ТЦК, де й проходить службу", – йдеться в повідомленні.