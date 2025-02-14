У Черкасах працює ППО

Жителі Черкас теж чули вибухи вночі 14 лютого. 24 Канал розкаже, що відомо.

У ніч проти 14 лютого роботу ППО чули кияни. Цікаво, що в офіційних джерелах не написали про вибухи в Києві, а от журналісти почули їх.

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Що відомо про вибухи в Черкасах 14 лютого

Про те, що в місті гучно, написали кореспонденти Суспільного о 01:42. Вони уточнили, що вибухи лунають поблизу Черкас і на околицях.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець теж не писав про вибухи. Тож поки що немає даних щодо можливих наслідків вибухів.

Де тривога в Україні: інтерактивна карта

Загалом "Шахеди" активно рухаються на Захід України. Дрони покружляли між Київською та Житомирською областями і рушили далі. На момент публікації новини тривогу оголосили на Вінниччині, Рівненщині, Хмельниччині.

Моніторингові канали пишуть, що дрони є на Полтавщині, Дніпропетровщині, Сумщині, Харківщині та Хмельниччині.

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