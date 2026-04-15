15 квітня, 19:10
У Черкасах прогримів вибух: що відомо
У Черкасах увечері 15 квітня було чутно вибух. По всій області оголосили тривогу через загрозу ворожих безпілотників.
Про це пише Суспільне.
Що відомо про вибух у Черкасах?
Тривогу у Черкаському районі оголосили ще о 16:54. О 17:15 Повітряні сили попереджали про рух ворожих БпЛА на Черкаси з півдня.
О 18:28 начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець попередив про підвищену небезпеку для Черкаського району.
Черкаський район. Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА,
– написав Табурець.
О 19:05 посадовець попередив про ворожий БпЛА, який рухається у напрямку Черкас.