У Черкасах прогримів вибух: що відомо

У Черкасах увечері 15 квітня було чутно вибух. По всій області оголосили тривогу через загрозу ворожих безпілотників.

Що відомо про вибух у Черкасах? Тривогу у Черкаському районі оголосили ще о 16:54. О 17:15 Повітряні сили попереджали про рух ворожих БпЛА на Черкаси з півдня. О 18:28 начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець попередив про підвищену небезпеку для Черкаського району. Черкаський район. Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА,

– написав Табурець. О 19:05 посадовець попередив про ворожий БпЛА, який рухається у напрямку Черкас.