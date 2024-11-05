Атака ворожих БпЛА: у 3 областях пролунали вибухи

Російські окупанти вночі 5 листопада атакують Україну "Шахедами". Під прицілом ворога опинилися Черкаси та ще 2 області.

Відомо, що там прогриміли вибухи. Про це пише 24 Канал з посиланням на моніторинговий телеграм-канал "Чому тривога | Радар"

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Вибухи в регіонах України

Вночі 5 листопада в Черкасах чули звуки вибухів. Про це в телеграм-каналі повідомили о 2 годині ночі.

Вибухи в районі Черкас,

– ішлося в повідомленні.

Додамо, що в Повітряних силах ще о 23:53 4 листопада писали про рух ударних БпЛА на Черкащині повз Золотоношу в напрямку Черкас.

Також гучно було в Хмельницькій області. В одному з телеграм-каналів повідомляли о 2:14 про вибухи. Там вказувалося, що працюють системи протиповітряної оборони.

Зауважимо, що Повітряні Сили повідомляли о 1:56 про рух БпЛА із Житомирщини курсом на Старокостянтинів Хмельницької області.

Крім цих 2 областей, вибухи чули і на Житомирщині. Відповідне повідомлення в телеграм-каналі також з'явилося близько о пів на 3 ночі. Зазначалося, що там працює ППО.

Додамо, що в ПС інформували о 1:56 про рух БпЛА з Київської області в напрямку Житомирщини.