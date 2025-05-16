У Черкасах пролунали вибухи

У ніч проти 16 травня Росія запустила ударні дрони по Україні. У Черкасах вранці чули вибухи.

В окремих районах Черкащини оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників ще біля 02:30. Станом на 07:00 небезпека зберігається для Черкаського і Золотоніського районів, передає 24 Канал.

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Вибухи у Черкасах

О 05:12 Повітряні сили повідомляли, що БпЛА перебувають на заході та на півдні Черкащини. Вони рухаються на захід та північний захід.

О 06:53 стало відомо про роботу ППО біля Черкас.

Вранці гучно було і в столиці. КМВА попереджала про роботу сил ППО у небі над Києвом. Пізніше влада розповіла про зафіксоване займання в нежитловій зоні Святошинського району.

Також надходять повідомлення про падіння уламків на дорогу. Інформація про постраждалих не надходила.