У Черкасах пролунали вибухи: в області зберігається загроза атаки "Шахедами"

Російські військові ввечері 28 березня запустили дрони-камікадзе з кількох напрямків. Пізніше стало відомо, що у Черкасах пролунав вибух. У регіоні зберігається загроза атаки "Шахедами".

Повітряну тривогу у Черкаській області оголосили о 22:29. А вже майже через годину стало відомо, що у Черкасах пролунав вибух. Передувало цьому попередження про загрозу атаки дронами-камікадзе "Шахед".

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Що відомо про вибух у Черкасах

Кореспонденти Суспільного написали про вибух у Черкасах о 23:21. За кілька хвилин до цього надійшло повідомлення від Повітряних сил ЗСУ. У ньому зазначали, що ударний БпЛА у напрямку Черкас з півдня.

Звернімо увагу, що о 23:29 Суспільне повідомило про те, що у Черкасах пролунали повторні вибухи. За кілька хвилин до цього Повітряні сили зверталися до мешканців Канева. Їх закликали перебувати в укриттях через загрозу атаки "Шахедами".

О 23:45 кореспонденти Суспільного повідомили про чергові вибухи у Черкасах.

Зауважимо, що глава Черкаської ОВА Ігор Табурець о 22:31 написав, що на Черкащині підвищена небезпека. А за хвилину до того стало відомо про рух "Шахедів" з Полтавської та Київської області у напрямку регіону.

В Одесі ввечері чули потужний вибух

Станом на 23:34 повітряну тривогу оголосили у Кіровоградській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Сумській, а також Донецькій областях.

Зауважимо, що ввечері 28 березня мешканці Одеси повідомили про те, що чули гучний вибух. Згодом стало відомо, чи пов'язаний він з ракетною або дроновою атакою.

Сили оборони півдня України повідомили, що до одного з місцевих пляжів винесло протикорабельну міну. Сталося це через штормову погоду. Відомо, що міну винесло на берег, де вона і вибухнула.

Через обмеження доступу людей до пляжної зони в тому районі, постраждалих немає. Інформація про пошкодження уточнюється,

– зазначають у Силах оборони півдня.

Крім того, у Силах оборони півдня нагадують, що мінна небезпека моря дуже висока. Наголошують, що до узбережжя хвилі час від часу викидають подібні небезпечні сюрпризи, які можуть серйозно загрожувати як життю, так і здоров'ю.