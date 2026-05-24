У Черкасах Росія вдарила по багатоповерхівці: є багато постраждалих
Росія в ніч на 24 травня завдала ударів ракетами та БпЛА по Україні. У Черкасах ворожий дрон влучив у багатоповерхівку.
Про це повідомили у Черкаській ОВА.
Що відомо про російську атаку?
На Черкащині в ніч на 24 травня сили ППО збили 8 російських ракет та 22 ворожих безпілотники. В обласному центрі дрон вгатив по багатоповерхівці, внаслідок чого почалася пожежа у квартирах з 5 по 9 поверхи.
Наслідки ворожої атаки на Черкащині / Фото Черкаська ОВА
Через російську атаку поранень зазнали 11 людей, серед них – 2 дитини. Більшості медики допомогли на місці, але 3 мешканців госпіталізували.
Обстеження території триває. Працюють усі необхідні служби,
– заявили у Черкаській ОВА.
Також у Золотоніському районі російська крилата ракета пошкодила неробочу ферму. Постраждалих, на щастя, немає.
У ДСНС повідомили, що рятувальники змогли врятувати 9 людей, а ще 34 одразу надали допомогу психологи.
Також було ліквідовано пожежу на площі 400 квадратних метрів. Сапери вже обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів та уламків.
Що ще відомо про атаку Росії в ніч на 24 травня?
Масованої повітряної атаки зазнав Київ. Російська армія застосувала БпЛА та різні види ракет, багато вибухів прогриміло у столиці.
Через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю станцію метро "Лук'янівська" тимчасово закрили для пасажирів, а Лук'янівський ринок вигорів після нічних "прильотів".
Також після обстрілу столиці тимчасово недоступні вхід і вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні на станції "Хрещатик", а кількість постраждалих у Києві збільшилася до 21, серед них 15-річний хлопець.