У Черкасах Росія вдарила по багатоповерхівці: є багато постраждалих

Росія в ніч на 24 травня завдала ударів ракетами та БпЛА по Україні. У Черкасах ворожий дрон влучив у багатоповерхівку.

Про це повідомили у Черкаській ОВА.

Що відомо про російську атаку?

На Черкащині в ніч на 24 травня сили ППО збили 8 російських ракет та 22 ворожих безпілотники. В обласному центрі дрон вгатив по багатоповерхівці, внаслідок чого почалася пожежа у квартирах з 5 по 9 поверхи.

Наслідки ворожої атаки на Черкащині / Фото Черкаська ОВА

Через російську атаку поранень зазнали 11 людей, серед них – 2 дитини. Більшості медики допомогли на місці, але 3 мешканців госпіталізували.

Обстеження території триває. Працюють усі необхідні служби,

– заявили у Черкаській ОВА.

Також у Золотоніському районі російська крилата ракета пошкодила неробочу ферму. Постраждалих, на щастя, немає.

У ДСНС повідомили, що рятувальники змогли врятувати 9 людей, а ще 34 одразу надали допомогу психологи.

Також було ліквідовано пожежу на площі 400 квадратних метрів. Сапери вже обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів та уламків.

Що ще відомо про атаку Росії в ніч на 24 травня?

Масованої повітряної атаки зазнав Київ. Російська армія застосувала БпЛА та різні види ракет, багато вибухів прогриміло у столиці.

Через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю станцію метро "Лук'янівська" тимчасово закрили для пасажирів, а Лук'янівський ринок вигорів після нічних "прильотів".

Також після обстрілу столиці тимчасово недоступні вхід і вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні на станції "Хрещатик", а кількість постраждалих у Києві збільшилася до 21, серед них 15-річний хлопець.