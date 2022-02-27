У Черкасах розпочинають робити протитанкові їжаки: потрібна допомога

27 лютого 2022 , 13:15
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Джерело:

телеграм "Суспільне Черкаси"

У Черкасах розпочинають робити протитанкові їжаки. Потрібна цілодобова допомога зварювальників.

Відповідну інформацію поширили о 12:18 27 лютого. Відомо, що потрібна допомога цивільних. 

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У Черкасах потрібні зварювальники для створення "їжаків"

У Черкасах розпочинають робити протитанкові їжаки. Потрібні зварювальники, які готові допомагати на волонтерських засадах,
– мовиться у повідомленні. 

Робота відбуватиметься у цілодобово. Тож людей просять долучатись будь-коли.
Телефон для зв'язку – (097) 115 04 07. 

Місце робіт повідомляють приватно.


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Автор: Діана Квасневська