Варто зазначити, що наразі у поліції не дали жодних офіційних коментарів стосовно цієї ситуації. Журналісти 24 каналу намагаються з'ясувати деталі у правоохоронців.

Читайте також У "Сільпо" на Оболоні у Києві сталася масова бійка: відео

Байкери побили молоду пару

У телеграм-каналі "ХО" оприлюднили відео, на якому видно, як група байкерів з Одеси у центрі Черкас побила молодих чоловіка та жінку. Після цього мотоциклісти накинулись на автомобіль пари та розгромили його.

У результаті постраждалі опинилися в лікарні з множинними травмами та забоями, в обох струс мозку.

Потерпіла зазначила, що вони разом з хлопцем, їдучи автомобілем по вулиці Смілянській, перелаштувалися перед довгим рядом байкерів, які йшли по тій же трасі.

Їм це не сподобалося, і вони відразу почали зганяти нас, вигукуючи лайку всіляку, плювали на машину, били машину ногами та ланцюгами. Ми почали тікати від них і використовували балончик як захист, коли вони затискали нас з усіх боків,

– сказала дівчина.

"Ми відірвалися, викликали поліцію і як тільки зібралися писати протокол байкери почали їхати у бік Соснівки, побачили нас, показали пальцем і швидко налетіли", – додала вона.

Байкери побили молоду пару: дивіться відео

Байкери розповіли про провокацію

У коментарі 24 каналу організатор заходу "Мотопробіг Єдності Микола Спірідонов розповів, що оприлюднене у мережі відео, це лише частина інциденту. За його словами, молоді люди спровокували конфлікт, який пізніше переріс у бійку.

Я вважаю, що це був спланований акт, бо нас як кеглі намагалися збивати (на дорозі – 24 канал), провокували. Таке враження, що нас вели та чекали увесь час,

– сказав мотоцикліст.

Він повідомив своє версії того, що сталося: "Молодий чоловік врізався у колону – одного байкера викинуло на зустрічну смугу, його мало не збила машина, другого вдарив автомобілем. Але у нас не було час оформляти ДТП і ми поїхали далі та поліцію повідомили про те, що якийсь неадекват намагався збивати мотоколону".

Після цього ми вирушили в магазин АТБ, коли ми туди приїхали це товариш вже чекав там з монтіровкою. Він накинувся на дівчину та вдарив її по шолому та по плечу. І вже потім, це відео, яке гуляє мережею – це продовження. Це не все відео,

– зазначив байкер.

"Це провокатор якийсь, я не знаю звідки він. А відео, яке виклали було у правоохоронців, я не знаю, як воно потрапило у мережу. Вважаю, що це якось пов'язано. Людина з поліції спеціально дала це відео, щоб заважати нам робити нашу справу", – підсумував Микола Спірідонов.