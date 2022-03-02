У Черкасах та Умані оголосили повітряну тривогу: всі негайно в укриття
2 березня 2022 , 22:28Читать новость на русском
У Черкасах та Умані лунають сирени. Це означає, що усім необхідно негайно сховатися в укриттях.
Про тривогу повідомили ввечері 2 березня о 22:23.
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Повітряна тривога у Черкасах та Умані
Жителям цих міст необхідно зберігати спокій та залишатися у безпечному місці до скасування тривоги.
Нагадаємо, що на Черкащині з 24 лютого діє комендантська година. Про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко у Facebook.
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ЧЕРКАСИ, УМАНЬ. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА. В УКРИТТЯ!