У Черкасах та Умані оголосили повітряну тривогу: всі негайно в укриття

2 березня 2022 , 22:28
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Джерело:

телеграм Олександра Скічка /Черкаської ОДА

У Черкасах та Умані лунають сирени. Це означає, що усім необхідно негайно сховатися в укриттях.

Про тривогу повідомили ввечері 2 березня о 22:23.

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Повітряна тривога у Черкасах та Умані

Жителям цих міст необхідно зберігати спокій та залишатися у безпечному місці до скасування тривоги.

Нагадаємо, що на Черкащині з 24 лютого діє комендантська година. Про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко у Facebook

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Повний текст повідомлення 

ЧЕРКАСИ, УМАНЬ. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА. В УКРИТТЯ!

Автор: Віта Свірневська