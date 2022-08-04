Черкаського депутата, який хотів стати гауляйтером, взяли під варту

У Черкасах затримали депутата міськради, який підтримував війну росії в Україні. Йому вже обрали запобіжний захід.

Депутата міської ради, який хотів стати гауляйтером росії у випадку окупації Черкаської області, взяли під варту. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура, інформує 24 канал.

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Підтримував агресію росії проти України

В Черкаській обласній прокуратурі повідомили, що посадовець після заборони діяльності політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" публічно заявив про підтримку України в російсько-українській війні. Однак продовжував залучати до політсили нових прихильників "русского міра".

Серед своїх однодумців політик разом з помічницею поширювали думку, що війна, розв'язана росією в Україні – виключно внутрішній конфлікт. Вони заперечували нанесення окупантами авіаударів по містах України, зокрема по Черкасах.

Також вони заперечували вчинення російською армією воєнних злочинів, створювали фейки, нібито до них причетні Збройні Сили України, а також засуджували діяльність військово-політичного керівництва України.

Служба безпеки повідомила посадовцю та його помічниці про підозру за ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Депутату обрали запобіжний захід у вигляді арешту, з можливістю внесення застави сумою у 208 тисяч гривень. Однак в прокуратурі повідомили, що суму застави хочуть оскаржити.

Згодом Суспільне повідомило, що за інформацією з власних джерел, за депутата внесли заставу. У Черкасах планують провести акцію о 17:00 біля СІЗО.

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Останні затримання агентів ворога

В Офісі генерального прокурора повідомили, що затримали експосадовця Секретаріату Кабміну. Його звинувачують у державній зраді. Правоохоронці перед затриманням провели розслідування, яке показало, що посадовця ще у 2007 році завербувала фсб росії й до лютого 2022 року затриманий допомагав кремлю. Відомо, що обвинувальний акт уже скерували до суду.

Служба безпеки України змогла ідентифікувати всіх зрадників серед правоохоронців на Херсонщині. Для цього посилили контррозвідку на південному фронті.

На Дніпропетровщині затримали коригувальника вогню ворога. Повідомляється, що зловмисник був агентом ворожої фсб і таємно збирав розвіддані про роботу об'єктів Придніпровської залізниці, місць дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і Тероборони.

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