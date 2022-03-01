У Черкасах – знову тривога: не виходьте з укриттів
1 березня 2022 , 09:44Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олександра Скічка
У Черкасах оголосили про повторну повітряну небезпеку. Лунають сирени.
Губернатор Черкащини Олександр Скічко повідомив про повторну небезпеку о 9:39.
Важливо У Києві – повітряна тривога
Лишаємось в укриттях,
– наголосив Скічко.
Люди повинні залишатись в укритті, поки не буде відбій. Попередня тривога в Черкасах була близько 9:00.
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