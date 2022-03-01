У Черкасах – знову тривога: не виходьте з укриттів

У Черкасах оголосили про повторну повітряну небезпеку. Лунають сирени.

Губернатор Черкащини Олександр Скічко повідомив про повторну небезпеку о 9:39.

Важливо У Києві – повітряна тривога

Лишаємось в укриттях,

– наголосив Скічко.

Люди повинні залишатись в укритті, поки не буде відбій. Попередня тривога в Черкасах була близько 9:00.



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