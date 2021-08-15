На Черкащині автомобіль зірвався з дамби в річку: загинули люди

У місті Городищі, що на Черкащині, автомобіль Fiat зірвався з дамби в річку. Внаслідок аварії загинуло двоє людей, один пасажир не постраждав.

Трагедія трапилась 14 серпня орієнтовно о 15 годині. Поліція розслідує обставини справи.

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На Черкащині авто злетіло у річку

У Городищі автомобіль злетів у водойму — водій з пасажиром загинули,

– розповіли у поліції.

Поліція з'ясувала, що водій Fiat не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини на дамбі. Після цього авто впало у водойму.

Двох людей не врятували

Внаслідок аварії загинули на місці 35-річний водій та 40-річний пасажир. Вони жителі міста Черкаси. Один чоловік, 36-річний місцевий мешканець, не постраждав.

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці розв'язували питання щодо відкриття кримінальної справи за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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